В Полтавской области на Украине прогремел мощный взрыв. Видео

В Полтаве, которая находится под контролем Украины, прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, произошла разгерметизация на газопроводе, написал глава областной военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии