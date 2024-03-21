Политолог Вароли рассказал о проблемах в США из-за своей политической позиции

Власть в США не следует международным законам, в стране царит закон джунглей. Об этом рассказал американский политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли в беседе с обозревателем «Известий» Игорем Балдиным в среду, 20 марта, добавив, что столкнулся в Штатах с проблемами из-за своей поддержки российской позиции.