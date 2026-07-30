Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ПВО отразила массированный налет на российский регион: горели пшеничные поля

ПВО отразила массированный налет на российский регион: горели пшеничные поля

В Ростовской области в течение дня отражали воздушную атаку украинских беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА в городах Таганрог и Батайск, а также на территориях Родионово-Несветайского и Мясниковского районов.

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