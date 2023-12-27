В МВД остроумно ответили на предложение о введении штрафов за превышение средней скорости

МОСКВА, 27 декабря, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк с юмором ответила на предложение ввести ответственность для автомобилистов за превышение средней скорости.
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