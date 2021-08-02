"Газпром" сократил закачку газа в подземные хранилища Европы

«Газпром» уменьшил с 31 июля поставки голубого топлива в подземные европейские хранилища. Согласно данным портала Gas Infrastructure Europe, закачка газа снизилась в крупнейшие хранилища Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландов (Бергермеер).