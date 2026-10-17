Света не будет целыми сутками, последние удары Армии России ухудшили для Украины прогнозы на зиму. Об этом заявил глава «Укрэнерго».
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