«Херсонский вестник»: перед отправкой в Волчанск, солдаты 32-й бригады ВСУ отравились

Согласно “Херсонскому Вестнику”, в 32-й бригаде ВС Украины произошло массовое отравление. Волонтеры из Сумской области доставили бойцам различные припасы, включая конфеты, средства гигиены и продовольствие, включая свиную тушёнку “Для ЗСУ”.
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