Филипп Киркоров жестко проехался по Виктории Боне

Певец Филипп Киркоров высмеял модель. Артист неожиданно набросился с критикой на Викторию Боню. Певец прочитал заголовок в СМИ о том, что экс-звезда телестройки встряла в разборки между Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак.