Филипп Киркоров жестко проехался по Виктории Боне

Певец Филипп Киркоров высмеял модель. Артист неожиданно набросился с критикой на Викторию Боню. Певец прочитал заголовок в СМИ о том, что экс-звезда телестройки встряла в разборки между Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии