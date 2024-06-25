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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Elden Ring: Shadow of the Erdtree не смогла победить EA Sports FC 24 в британском розничном чарте E...

Elden Ring: Shadow of the Erdtree не смогла победить EA Sports FC 24 в британском розничном чарте E...

Elden Ring: Shadow of the Erdtree не смогла победить EA Sports FC 24 в британском розничном чартеElden Ring: Shadow of the Erdtree – это, конечно, здорово, но против футбола не устоишь: именно такой вывод можно сделать, взглянув на чарты Великобритании за прошедшую неделю, в которых лидирует EA Sports FC 24.

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