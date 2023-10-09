В Венгрии заявили об эвакуации из Израиля 215 граждан

215 граждан Венгрии были оперативно эвакуированы из Израиля. Об этом в социальной сети Facebook (принадлежит запрещенной в России экстремистской компании Meta) рассказал Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.
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