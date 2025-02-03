НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Это "объективное освещение событий"? Нам предлагается горевать о юном бандеровце, бомбящем наши тылы? В этот раз ему ...Стремительный уда...
  • Галина Друзина
    Что только не придумают, лишь бы грабить простых людей.Что пенсионеры бу...
  • кромчанин
    по секрету - всему светуУдивляем врага: Р...

Русскоязычных бойцов ВСУ отправляют на смерть ради интересов Киева, а элита боевиков мрет под Суджи: Карта специальной военной операции на Украине на 3 февраля 2025 года и анализ событий в мире

Русскоязычных бойцов ВСУ отправляют на смерть ради интересов Киева, а элита боевиков мрет под Суджи: Карта специальной военной операции на Украине на 3 февраля 2025 года и анализ событий в мире

Русскоязычных бойцов ВСУ отправляют на смерть ради интересов Киева, а элита боевиков мрет под Суджи: Карта специальной военной операции на Украине на 3 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваКарта боевых действий проясняет обстановку на разных участках фронта Украины, и отчетливо видно, что под Суджей Киев делает ставку на элитные подразделения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх