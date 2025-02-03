Русскоязычных бойцов ВСУ отправляют на смерть ради интересов Киева, а элита боевиков мрет под Суджи: Карта специальной военной операции на Украине на 3 февраля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваКарта боевых действий проясняет обстановку на разных участках фронта Украины, и отчетливо видно, что под Суджей Киев делает ставку на элитные подразделения.