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Пенсионер выстрелил из травмата в буйного соседа в доме на Композиторов

Пенсионер выстрелил из травмата в буйного соседа в доме на Композиторов

В Выборгском районе Петербурга выясняются обстоятельства драки со стрельбой. Как рассказал 78.ru источник в правоохранительных органах, в пятницу в службу «112» поступило сообщение о драке на лестничной площадке дома № 5 по улице Композиторов.

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