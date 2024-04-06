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Поздняков: ОКР поддержит спортсменов, не приемлющих унизительных условий МОК

Поздняков: ОКР поддержит спортсменов, не приемлющих унизительных условий МОК

Олимпийский комитет России занял сторону спортсменов, которые не согласились на условия МОК. При этом президент ОКР Станислав Поздняков в своем Telegram-канале заявил о праве спортсменов на самостоятельный выбор по вопросу участия в Олимпийских играх в Париже.

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