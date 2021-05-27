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В соединении дальней авиации прошли сборы с начальниками радиоэлектронной борьбы

В соединении дальней авиации прошли сборы с начальниками радиоэлектронной борьбы

Каждый участник сборов сдал контрольные упражнения для определения профессиональной подготовки.&nbsp;.

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