Какие темы обсуждались на Морской коллегии России?

Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в заседании совета по развитию и обеспечению морской деятельности России во главе с председателем Морской коллегии РФ Николаем Патрушевым, которое состоялось в режиме видеоконференции.
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