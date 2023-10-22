Франция анонсировала поставку вооружения Армении

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Parisie заявил, что Париж и Ереван 22 октября оформят договоренности о покупке французских вооружений, включая сферу противовоздушной обороны (ПВО).
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