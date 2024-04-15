Жемчужины кинематографа — 15 итальянских актрис, которые достойны восхищения

15 апреля родилась Клаудия Кардинале, итальянская актриса, общественный деятель и красавица. В день рождения замечательной итальянки предлагаем вспомнить о целой плеяде жемчужин итальянского кинематографа, очаровательных актрисах, которые достойны восхищения.
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