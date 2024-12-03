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Всё о женщинах

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Раскрыто, как согласно науке понять, что собака вас любит

Раскрыто, как согласно науке понять, что собака вас любит

Любому, кто наблюдал за поведением собак, очевидно, что эти питомцы нас любят. Но что по этому поводу говорят эксперты? В ходе одного исследования учёные обнаружили, что собаки чувствительны к нашим эмоциональным состояниям.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Собака - НИКОГДА не предаст!  &quot;Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки!&quot;
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