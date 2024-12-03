Раскрыто, как согласно науке понять, что собака вас любит

Любому, кто наблюдал за поведением собак, очевидно, что эти питомцы нас любят. Но что по этому поводу говорят эксперты? В ходе одного исследования учёные обнаружили, что собаки чувствительны к нашим эмоциональным состояниям.
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