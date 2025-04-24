Возможное сокращение нефтяных доходов России оценили

Заявление министра финансов России Антона Силуанова о неактуальности текущей цены отсечения в бюджетном правиле, установленной на уровне 60 долларов за баррель, и необходимости его донастройки говорит о том, что в правительстве готовятся к сокращению нефтяных доходов.
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