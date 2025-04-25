Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в Брюсселе не хотят, чтобы Соединенные Штаты признали Крым российским.
Сенатор Пушков: в Брюсселе не хотят, чтобы США признали Крым российским
Комментарии
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Eduard
Кто нам русским такая Европа вообще?Кому интересно мнение чужаков?Никому! Европе кстати тоже наплевать на наше мнение!
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21 час.
Eduard
Я давно предлогаю театр войны перенести в Европу,сразу прекратят нос сувать и воровать!
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21 час.
Eduard
Моду взяли:"Признаете ли вы Крым русским"?.А может:"Признаете ли вы Францию лягушачей?"
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20 час.
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