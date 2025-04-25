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Сенатор Пушков: в Брюсселе не хотят, чтобы США признали Крым российским

Сенатор Пушков: в Брюсселе не хотят, чтобы США признали Крым российским

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в Брюсселе не хотят, чтобы Соединенные Штаты признали Крым российским.

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Комментарии
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Eduard
Кто нам русским такая Европа вообще?Кому интересно мнение чужаков?Никому! Европе кстати тоже наплевать на наше мнение!
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21 час.
Eduard
Я давно предлогаю театр войны перенести в Европу,сразу прекратят нос сувать и воровать!
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21 час.
Eduard
Моду взяли:&quot;Признаете ли вы Крым русским&quot;?.А может:&quot;Признаете ли вы Францию лягушачей?&quot;
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20 час.
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