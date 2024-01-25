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Президент Украины Зеленский отменил все встречи по случаю дня рождения

Президент Украины Зеленский отменил все встречи по случаю дня рождения

Президент Украины Владимир Зеленский отменил все мероприятия, приуроченные к своему дню рождения.«Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днем рождения», – сообщило РБК-Украина.

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