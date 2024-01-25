Президент Украины Зеленский отменил все встречи по случаю дня рождения

Президент Украины Владимир Зеленский отменил все мероприятия, приуроченные к своему дню рождения.«Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днем рождения», – сообщило РБК-Украина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии