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«Кошмар для Зеленского». На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США

«Кошмар для Зеленского». На Западе предупредили Украину об угрозе из-за США

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Номинация республиканского сенатора Джей-Ди Вэнса в вице-президенты США станет кошмаром для Владимира Зеленского, заявил британский журналист и ведущий Джон Сопел в соцсети X.

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