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Американский рэпер на гастролях в РФ негативно высказался о США и санкциях

Американский рэпер на гастролях в РФ негативно высказался о США и санкциях

Фредро Старр, лидер легендарной американской хип-хоп-группы ONYX, в очередной раз побывавшей на гастролях в России, высказал мнение о последствиях, которые могут грозить западным музыкантам, выступающим в нашей стране, а также сравнил США и РФ.

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