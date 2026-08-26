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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Валенсия» купила защитника «Жироны» Мартинеса за 5+1 млн евро

« Валенсия » объявила о подписании  Арнау Мартинеса . 23-летний защитник перешел в клуб Ла Лиги из «Жироны» и подписал контракт до 2031 года.

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