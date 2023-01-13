ИЗВЕСТИЯ iz

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  • Valeri
    После закрытия  неба, для пролета над страной, резко уменьшилась их разведывательная деятельность , а  также различны...В Совфеде высказа...
  • Тамара Елисеева
    Ответка прилетела, господа буржуи.В Совфеде высказа...
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