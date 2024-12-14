Редчайшие цветные фотографии Российской империи начала XX века

Цикл цветных фотографий, отснятых в далеком 1911 году. Откуда сто лет назад взялся цвет? Как это было сделано? Ведь еще совсем недавно, лет 50-60 назад, цветное фото было не то чтобы экзотикой, но чрезвычайно редким.