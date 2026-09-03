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Украина как плацдарм против России: Лавров рассказал о попытке Запада остановить Историю

Украина как плацдарм против России: Лавров рассказал о попытке Запада остановить Историю

Все даже подписанные Западом обещания ничего не стоят, его стремление ввести войска на Украину показывает желание увековечить нацистский режим, а заморозка боевых действий стала бы предательством предков, победивших в 1945-м.

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