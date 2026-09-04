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The Iran War Has Put Venezuela’s Oil Back in the Spotlight

Politics, Geopolitics & Conflict The U.S. restarted major strikes on Iran this week, hitting missile, radar, and other military installations along the southern coast and on Larak Island.

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