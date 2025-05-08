Полпред РТ в РФ поздравил с 9 Мая 104-летнюю участницу войны

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ Вице-премьер Татарстана – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин поздравил с наступающим Днем Победы участницу Великой Отечественной войны Анну Панкратову.
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