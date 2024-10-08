В России вакцину от рака запланировали испытать до конца 2024 года

Клинические исследования вакцины от рака для послеоперационного периода начнут в России в ближайшее время и закончат до конца 2024 года, заявил директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков в интервью, опубликованном 8 октября изданием «Лента».