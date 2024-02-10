Японский политолог объяснил важность интервью Путина Карлсону

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону — важное событие, так как оно стало первым диалогом с западным журналистом после начала спецоперации по защите Донбасса в 2022 году.
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