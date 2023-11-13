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"Моя очередь обнимать папу": в Киеве прошла акция протеста против мобилизации

"Моя очередь обнимать папу": в Киеве прошла акция протеста против мобилизации

Родственники мобилизованных солдат просят вернуть мужчин домой.В столице Украины в минувшее воскресенье прошла акция протеста, на которой родственники мобилизованных украинцев потребовали вернуть мужчин обратно.

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