"Моя очередь обнимать папу": в Киеве прошла акция протеста против мобилизации

Родственники мобилизованных солдат просят вернуть мужчин домой.В столице Украины в минувшее воскресенье прошла акция протеста, на которой родственники мобилизованных украинцев потребовали вернуть мужчин обратно.
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