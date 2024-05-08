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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Марк Дэйгнолт о 6 из 19 с игры у Дончича: «Лу Дорт осложнил ему жизнь»

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич реализовал 6 из 19 с игры при 5 потерях, «Тандер» победили 117:95, 1-0. «Лу Дорт – настоящий боец.

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