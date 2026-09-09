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Аргументы недели

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«Зарядка у подъезда? Да вы шутите!» Колонка про электромобили, нервы жильцов и «коммунальные» розетки

«Зарядка у подъезда? Да вы шутите!» Колонка про электромобили, нервы жильцов и «коммунальные» розетки

Сегодняшняя тема способна за минуту превратить спокойный чат дома в этакое словесное поле боя: появилась информация о том, что в России хотят ставить зарядные станции для электромобилей прямо на парковках у домов — и без всякого голосования жильцов.

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