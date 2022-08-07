Народные Новости

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Ковитиди раскрыла детали неожиданного ответа Китая на дерзкую выходку США с Тайванем

Ковитиди раскрыла детали неожиданного ответа Китая на дерзкую выходку США с Тайванем

Руководствуясь принципами восточной философии и мудрости, Китай уже начал наказывать США за их дерзкую выходку с визитом конгрессмена Нэнси Пелоси на Тайвань, отметила в комментарии «Народным Новостям» сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

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