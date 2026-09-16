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ВЕСТИ КРЫМ

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Более 150 дронов ВСУ за год уничтожил один из расчётов ударного БПЛА-перехватчика Ивановских десантников

Более 150 дронов ВСУ за год уничтожил один из расчётов ударного БПЛА-перехватчика Ивановских десантников

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, вражеские беспилотники различного класса и предназначения в зоне проведения специальной военной операции уничтожил один из расчетов FPV-дрона-перехватчика отдельного батальона беспилотных систем Ивановского гвардейского соединения ВДВ.

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