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В России может появиться временная регистрация в апартаментах

В Госдуме поддержали идею временной регистрации в апартаментах. По словам депутата Владимира Кошелева, этот сегмент недвижимости существует де-факто, и людям нужно дать возможность оформлять регистрацию — например, на срок до 5 лет с возможностью продления.

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