В России может появиться временная регистрация в апартаментах

В Госдуме поддержали идею временной регистрации в апартаментах. По словам депутата Владимира Кошелева, этот сегмент недвижимости существует де-факто, и людям нужно дать возможность оформлять регистрацию — например, на срок до 5 лет с возможностью продления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии