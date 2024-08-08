Еще одна семья приобрела квартиру в Дзержинском по льготной программе

Молодая многодетная семья Лебедевых приобрела квартиру в Дзержинском по льготной программе Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Артем и Виктория Лебедевы воспитывают троих детей: 11-летнего Виктора, девятилетнего Льва и годовалую Варю.
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