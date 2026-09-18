Самые «страшные» виды рака. Можно ли их обнаружить на ранней стадии?Когда мы говорим о «самых страшных» видах рака, врачи обычно имеют в виду не только агрессивность опухоли, но и то, насколько сложно её обнаружить на ранней стадии и как мало эффективных методов лечения существует на сегодняшний день.