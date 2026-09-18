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Живая Кубань

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Самые «страшные» виды рака. Можно ли их обнаружить на ранней стадии?

Самые «страшные» виды рака. Можно ли их обнаружить на ранней стадии?

Самые «страшные» виды рака. Можно ли их обнаружить на ранней стадии?Когда мы говорим о «самых страшных» видах рака, врачи обычно имеют в виду не только агрессивность опухоли, но и то, насколько сложно её обнаружить на ранней стадии и как мало эффективных методов лечения существует на сегодняшний день.

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