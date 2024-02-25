Юрий Кот Автор канала «Подопытный экспериментатор» поднимает важнейший вопрос ближайшего будущего - «Каким судом судить будут? "Сейчас многие на Украине действуют, пишут и говорят, будучи уверенными, что их поступки всегда будут оцениваться украинскими инстанциями, по юрисдикции Украины.
Что будем делать с титульными украинцами? Каким судом судить будем?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Судьба Украины стать безлюдной. Когда еще руки Москвы дотянутся до восстановления украинской инфраструктуры. Гражданская война добьет ныне еще существующее. И лет 10 Россия будет заниматься только собой любимой. На радость своим соглажданам.
Ответить
5 час.
Oleg Prauskov
Это мойданутое поле надо полностью зачистить и без права на амнистию как было при СССР!На ошибках свои предков надо учиться!А то вновь появятся их внуки на очередном фашистов майдане!!!Так что стереть их всх и начать с нуля,но уже с этим опытом!
Ответить
3 час.
Natalija Osminina
Да не будет их на Украине. Некого будет денацифицировать в ближайшие 15 лет, кроме тех, кто окажется в новых 4-х областях.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии