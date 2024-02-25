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Что будем делать с титульными украинцами? Каким судом судить будем?

Что будем делать с титульными украинцами? Каким судом судить будем?

Юрий Кот Автор канала «Подопытный экспериментатор» поднимает важнейший вопрос ближайшего будущего - «Каким судом судить будут?   "Сейчас многие на Украине действуют, пишут и говорят, будучи уверенными, что их поступки всегда будут оцениваться украинскими инстанциями, по юрисдикции Украины.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Судьба Украины стать безлюдной. Когда еще руки Москвы дотянутся до восстановления украинской  инфраструктуры. Гражданская война добьет ныне еще существующее. И лет 10 Россия будет заниматься только собой любимой. На радость своим соглажданам.
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5 час.
Oleg Prauskov
Это мойданутое поле надо полностью зачистить и без права на амнистию как было при СССР!На ошибках свои предков надо учиться!А то вновь появятся их внуки на очередном фашистов майдане!!!Так что стереть их всх и начать с нуля,но уже с этим опытом!
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3 час.
Natalija Osminina
Да не будет их на Украине. Некого будет денацифицировать в ближайшие 15 лет, кроме тех, кто окажется в новых 4-х областях.
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2 час.

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