Что будем делать с титульными украинцами? Каким судом судить будем?

Natalija Osminina Судьба Украины стать безлюдной. Когда еще руки Москвы дотянутся до восстановления украинской инфраструктуры. Гражданская война добьет ныне еще существующее. И лет 10 Россия будет заниматься только собой любимой. На радость своим соглажданам.

Oleg Prauskov Это мойданутое поле надо полностью зачистить и без права на амнистию как было при СССР!На ошибках свои предков надо учиться!А то вновь появятся их внуки на очередном фашистов майдане!!!Так что стереть их всх и начать с нуля,но уже с этим опытом!