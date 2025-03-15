В Карелии не поддержали законопроект об эвтаназии бездомных животных

Предложенная инициатива противоречит решениям Конституционного суда РФФото: freepik Комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Заксобрания Карелии не поддержал законопроект, который подразумевает эвтаназию бездомных животных.
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