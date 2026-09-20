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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«С Батракова надо брать пример всем футболистам. Он широкой души человек, теперь нужно еще прибавить как игроку». Губерниев об Алексее, поблагодарившем фанатов после 0:4 с «Трабзонспором»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поведение полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова , который последним покинул поле после поражения от « Трабзонспора » (0:4) в матче чемпионата Турции.

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