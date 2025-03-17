В хуторе Берёзовка 1-я похоронят 26-летнего гвардии ефрейтора Сергея Звонарёва, погибшего на СВО Сергей родился в хуторе 2-я Берёзовка.
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В хуторе Берёзовка 1-я похоронят 26-летнего гвардии ефрейтора Сергея Звонарёва, погибшего на СВО Сергей родился в хуторе 2-я Берёзовка.