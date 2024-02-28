В Минэнерго раскрыли, кто мешает газификации России

В правительстве уже подготовили документ, который ускорит процесс В России намерены решить проблему так называемого "основного абонента" – компании или физлица, – который не оказывает услуги по транспортировке газа, но владеет объектом сети газораспределения или газопотребления и может отказать в подключении, сообщает "СенатИнформ".