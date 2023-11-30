«Сила – в правде!»: орловчанка сняла большой документальный фильм о балабановском кино

Накануне в Орловском государственном университете состоялась премьера показа документального фильма-воспоминания «Счастливые дни: эпоха балабановского кино», посвящённого гению российского кинематографа Алексею Балабанову.
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