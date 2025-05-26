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Татар-информ

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Студенты из РТ прошли в финал Международной олимпиады «IT-Планета - 2025»

Студенты из РТ прошли в финал Международной олимпиады «IT-Планета - 2025»

Студенты Альметьевского технологического университета Зиля Залеева и Альбина Давлетбаева, Университета Иннополис Светлана Мальцева, а также студент КНИТУ-КАИ Булат Тимуршин прошли в финал Международной олимпиады «IT-Планета – 2025».

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