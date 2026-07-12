Разработчики из Японии представили прототип секс-робота, способного выполнять оральные ласки с высокой точностью и техникой, приближенной к человеческой.
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Разработчики из Японии представили прототип секс-робота, способного выполнять оральные ласки с высокой точностью и техникой, приближенной к человеческой.
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