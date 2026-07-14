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Телескоп NASA «Роман» поможет обнаружить далекие черные дыры, разрывающие звезды

Телескоп NASA «Роман» поможет обнаружить далекие черные дыры, разрывающие звезды

Как формируются и растут сверхмассивные черные дыры в центрах галактик? Чтобы ответить на этот вопрос, ученым необходимо обнаружить и изучить такие объекты на огромных расстояниях, существовавших в ранней Вселенной.

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