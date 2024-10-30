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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Педагог из Строгина стала каскадёром и снялась уже в сотне картин

Педагог из Строгина стала каскадёром и снялась уже в сотне картин

У Татьяны Черенковой из Строгина очень необычная для женщины профессия: она каскадёр. У неё на счету больше 100 фильмов, в числе которых «Ночной дозор», «Фарт», «Обручальное кольцо», «Монте-Кристо», «Второе дыхание».

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