Педагог из Строгина стала каскадёром и снялась уже в сотне картин

У Татьяны Черенковой из Строгина очень необычная для женщины профессия: она каскадёр. У неё на счету больше 100 фильмов, в числе которых «Ночной дозор», «Фарт», «Обручальное кольцо», «Монте-Кристо», «Второе дыхание».