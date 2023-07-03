Доброе утро, полуостров 💻 Понедельник порадует нас ярким солнцем и теплом. Подробнее о каждом городе полуострова в нашей выборке👇 Симферополь +30 … +17, малооблачно Севастополь +25 … +20, ясно Алупка +25… +21, ясно Алушта +27 … +21, ясно Армянск +29 … +20, ясно Бахчисарай +27 … +16, ясно Белогорск +29 … +19, малооблачно Джанкой +31 … +19, ясно Евпатория +27 … +21, облачно с прояснениями Керчь +28 … +23, ясно Красноперекопск +29 … +21, ясно Саки +28… +20, малооблачно Старый Крым +28 … +19, ясно Судак +26 … +21, ясно Феодосия +26 … +22, ясно Щёлкино +28 … +21, ясно Ялта +25 … +21, ясно Температура воды в Чёрном море составляет 22-24°С, в Азовском — 23-24°С.